Como Nuoto femminile sconfitta nello spareggio per la serie A: festeggia l’Ancona

Niente serie A per la Como Nuoto femminile di pallanuoto. Le lariane sono state sconfitte per 8-6 nello spareggio contro la Vela Ancona, disputato alla piscina Passetto nel capoluogo marchigiano.

La “Rane rosa” dovevano provare a vincere, come in gara 1 della serie finale, disputata proprio ad Ancona. Una settimana fa nella partita casalinga di Romano di Lombardia è giunto il successo delle ospiti – che hanno annullato il match point per Como – che poi non hanno fallito l’opportunità di disputare la “bella” in casa.

Eppure ad Ancona era stata positiva la partenza delle ragazze di Predrag Zimonjic, che hanno condotto la partita fino al 2-3 a metà del secondo tempo. Poi le comasche hanno iniziato a fare fatica in attacco mentre in difesa hanno tenuto egregiamente il campo. Ma le padrone di casa hanno effettuato il sorpasso e sono riuscite a conservare il margine di vantaggio fino al termine.

Le “Rane rosa” hanno tentato disperatamente il rush finale ma non sono riuscite ad impattare una partita che comunque non le ha viste inferiori alle avversarie anche se alla fine sono state le marchigiane a festeggiare.