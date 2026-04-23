Premio Cambiamenti di CNA, tra mille aziende italiane vince la start up “Involve Space” di Lipomo

“Bisogna puntare alle stelle, al massimo si casca sulla Luna” questo il commento tra l‘entusiasmo generale di Claudio Piazzai, socio fondatore con Jonathan Polotto di Involve Space, start up innovativa di Lipomo, in provincia di Como, che ha vinto la finale nazionale del Premio Cambiamenti di CNA.

E CNA Lombardia Nord-Ovest fa il bis: in pochi anni è già la seconda impresa proveniente dal territorio di pertinenza che viene decretata migliore start up italiana a Roma. Nel 2022 è stata la volta di “Suncol” di Erba (Como), l’anno scorso è giunta in finale “Why only White” di Samarate (Varese), oggi sul podio c’è l’azienda con sede a Lipomo.

Involve Space che si occupa di sviluppo e gestione di palloni stratosferici dotati di IA ha in corso progetti di missioni aerospaziali in collaborazione con la Nasa e con l’Agenzia Spaziale Italiana. La start up comasca di recente ha ricevuto 12,5 milioni di euro di contributo dall’EIC Accelerator nell’ambito del programma Horizon della Commissione Europea.

L’azienda si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento nazionale distinguendosi tra le 20 startup finaliste che hanno partecipato all’ultimo “Pitch Match” della competizione che si è tenuto questa mattina. E’ stata scelta tra le 1091 candidate quest’anno da tutto il territorio italiano.

“Siamo contentissimi – conclude Piazzai – e vogliamo ispirare quanti più giovani possibile, lanciando il messaggio che siamo italiani e non dobbiamo avere paura di essere ambiziosi”.

Al commento dell’imprenditore si aggiunge quello del Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato: “Questa è la riprova delle immense risorse che nascono e vivono nel nostro territorio. Siamo veramente orgogliosi di questa start up che è stata giudicata tra più di mille, la migliore d’Italia”.

“Ho conosciuto Involve Space all’inizio della mia esperienza come Presidente dei Giovani Imprenditori – aggiunge Davide Pusterla, oggi a Roma per accompagnare l’impresa che ha vinto – Vederli oggi vincere in qualità di Presidente dell’Area Como è davvero una grande soddisfazione che arricchisce il mio percorso all’interno di CNA”.