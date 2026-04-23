Teatro e impegno sociale: Lo Snodo lancia la terza edizione de “L’Arte della Parità”

“L’Arte della Parità” arriva alla terza edizione. Il progetto di Lo Snodo — nato nel 2023 per coinvolgere giovani tra i 16 e i 24 anni in percorsi di teatro e sensibilizzazione sulla parità — prenderà avvio a maggio con un workshop guidato da Tindaro Granata, attore e drammaturgo tra i volti più noti del teatro italiano contemporaneo. I partecipanti lavoreranno su “Dna” di Dennis Kelly, un testo che affronta dinamiche di gruppo e fragilità adolescenziale.

In 2 edizioni il progetto ha già messo in scena 2 spettacoli originali in oltre una dozzina di comuni del territorio, davanti a più di 400 spettatori. Il lavoro ha raggiunto anche le scuole e ha ricevuto il sostegno del bando Giovani Smart di Regione Lombardia, dopo il finanziamento iniziale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il progetto fa parte del più ampio lavoro di Lo Snodo sulla prevenzione della violenza di genere, portato avanti con realtà del territorio come l’associazione Fermiamoci e Villa Santa Maria. Il workshop di maggio è aperto a giovani tra i 16 e i 24 anni e maggiori informazioni sono disponibili sui profili social dell’associazione.