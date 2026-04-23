“Asso di cuori”, nuovo impianto fotovoltaico con Banco dell’Energia e Gruppo Acinque

Un nuovo impianto fotovoltaico, che consentirà di tenere aperta la struttura più a lungo. Giornata di festa ad Asso, nel Triangolo Lariano, per l’associazione Prader Willi, che gestisce la residenza “Asso di cuori”. La casa ospita persone con problemi di obesità legati ad una malattia genetica.

L’intervento, inaugurato oggi, è stato reso possibile dal contributo della Fondazione Banco dell’energia – ente non profit impegnato dal 2016 nel contrasto alla povertà energetica e alla vulnerabilità sociale – e di Acinque, la multiutility lombarda attiva nella gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche. Due i benefici: la riduzione delle spese energetiche, con un netto calo dei costi operativi, e la possibilità di aumentare i tempi di apertura della residenza.

Nel corso della mattinata sono intervenuti: il consigliere regionale Anna Dotti; il sindaco di Asso, Mirko Donadini Pina; l’assessore ai Servizi sociali Antonella Mazza; la responsabile della Fondazione Banco dell’energia, Silvia Pedrotti; l’amministratore delegato del Gruppo Acinque, Stefano Cetti; il presidente e la cicepresidente dell’Associazione Prader Willi Lombardia Odv, Alberto Vezzoli e Fiorella Iorio; lo psicologo della Federazione nazionale Prader Willi, Luca Filighera.

“Per Acinque sostenere l’attività della Fondazione Banco dell’energia significa contribuire affinché la transizione energetica si traduca in un impatto sociale concreto a favore delle persone più fragili – ha sottolineato l’amministratore delegato del Gruppo, Stefano Cetti – Come Acinque crediamo sia fondamentale affiancare realtà che operano quotidianamente per generare valore sul territorio. L’energia rinnovabile al servizio dell’Associazione Prader Willi Lombardia permetterà a un progetto di qualità di crescere, migliorare i servizi e garantire maggiore continuità alle attività. L’energia sostenibile, quando è messa al servizio delle persone, diventa uno strumento di inclusione e sviluppo”.

“Il grande beneficio di questo progetto è poter utilizzare la struttura tutto l’anno, abbattendo i costi energetici e dando la possibilità a più ragazzi di usufruirne continuativamente – ha sottolineato il presidente dell’associazione Prader Willi Lombardia Odv, Alberto Vezzoli – Non ci vogliamo fermare qui, abbiamo un altro edificio nel complesso residenziale di Asso e speriamo, con l’aiuto del territorio, di potergli dare nuova vita per il dopo di noi”.