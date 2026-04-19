Mense scolastiche, a Como aperte le iscrizioni per il prossimo anno. Ecco come procedere

L’anno scolastico non è ancora terminato, il dibattito sulla chiusura di alcuni plessi è più vivo che mai, ma per quanto riguarda la ristorazione si guarda avanti. A Como si sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica e ai servizi integrativi di mensa scolastica aggiuntiva e di doposcuola per l’anno scolastico 2026/2027. (Qui il link con le informazioni messe a disposizione da Palazzo Cernezzi).

Si può procedere fino al 18 maggio 2026. Sono coinvolte le scuole dell’infanzia, primarie e la secondaria primo grado “A.

Fogazzaro” di via Cuzzi 6, classe 3^B.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata ogni anno: deve essere presentata cioè sia per gli alunni che da settembre 2026 inizieranno un nuovo ciclo scolastico sia per gli alunni che proseguiranno nello stesso ciclo scolastico.

La domanda dovrà essere unica anche nel caso venissero iscritti più figli. Nel caso in cui uno o più figli abbiano fruito in precedenza dei servizi, si raccomanda di procedere con l’iscrizione utilizzando l’utenza del genitore/tutore già registrato nel portale al fine di assicurare la riduzione delle

quote previste per fratelli e sorelle.

Le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente compilando apposito modulo online sul portale eCivis del Comune di Como (accedendo al seguente link: https://como.ecivis.it).

L’iscrizione è subordinata all’assenza di situazioni debitorie nei confronti del concessionario del servizio di ristorazione (Lario Ristorazione srl) e del comune di Como, per i servizi di mensa scolastica, mensa aggiuntiva, asilo nido e doposcuola. Il Comune invita, pertanto, a regolarizzare l’eventuale debito prima di avviare la procedura.

Di seguito le tariffe:

Per informazioni e chiarimenti sul servizio di mensa scolastica è possibile rivolgersi a Lario Ristorazione s.r.l. dalle 8:30 alle 14:00 al numero 0444/1750661, oppure scrivere a ufficioscuole@larioristorazione.it.



Per informazioni e chiarimenti sui servizi di mensa scolastica aggiuntiva e doposcuola è possibile rivolgersi allo 031/252560 oppure scrivere a serviziscolastici@comune.como.it. E’ inoltre a disposizione, dal giorno di apertura delle iscrizioni al giorno di chiusura, lo sportello dei Servizi scolastici – via Vittorio Emanuele 93 – il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00. Si precisa che allo sportello non potrà essere effettuato l’inserimento della domanda di iscrizione.