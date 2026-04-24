Orientamento e futuro: più di 200 studenti all’istituto Caio Plinio per il Job Day post diploma

Nuovo incontro tra formazione e lavoro, un’occasione di orientamento per progettare il proprio futuro: si è svolto ieri all’istituto Tecnico Caio Plinio Secondo il Job Day di orientamento post diploma organizzato dal Centro per l’Impiego di Como. Un’importante occasione dedicata agli studenti delle classi in uscita per approfondire le opportunità disponibili dopo il conseguimento del diploma.

Al Caio Plinio di Como il Job Day post diploma

L’iniziativa, che ha coinvolto più di 200 ragazzi delle classi quinte, ha rappresentato un momento concreto di incontro tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di supportare i giovani chiamati a scegliere e costruire il loro percorso. Gli studenti hanno così potuto conoscere da vicino diverse opportunità post diploma. “Accompagnare i giovani in una fase così delicata di scelta significa offrire loro strumenti concreti per orientarsi e valorizzare le proprie potenzialità“, sottolinea Fabio Chindamo, dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Como. “Eventi come questo permettono di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro in modo diretto e consapevole”, ha aggiunto.

“Il dialogo tra scuola e imprese è fondamentale per costruire percorsi efficaci di inserimento lavorativo“, commenta la dirigente Giovanna Ugga. “L’obiettivo è sostenere ogni studente nella costruzione del proprio progetto professionale“, commenta infine Silvia Savelli, responsabile del Centro per l’impiego di Como.