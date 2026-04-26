Campionati nazionali Gold e Silver, serie di medaglie per la Comense Scherma

Atleti della Comense Scherma e, più in generale, lombardi protagonisti nelle gare di fioretto ai Campionati Nazionali Gold e Silver di Riccione.

Negli Assoluti è arrivata la vittoria di Francesco Griseri della Comense Scherma, mentre al femminile sono giunti un secondo e due terzi posti tutti griffati Comense: argento per Sophie Bardes, bronzi per Martina Molteni e Giulia Fariello.

Tra Giovani e Cadetti, la scherma lombarda centra ben due triplette nelle gare di fioretto maschile. Nei Giovani, arrivano l’oro di Alessandro Bossini della Schermabrescia, l’argento di Roberto Mathias Cazzani della Scherma Monza e il bronzo di Geremia Napolitano della Comense Scherma. Nei Cadetti la vittoria va a Giacomo Lasagna della Schermabrescia, ancora una volta davanti a Roberto Mathias Cazzani della Scherma Monza, che così fa doppietta di argenti; terzo posto per Pietro Claudio Verdesca della Comense Scherma.

Nelle gare femminili arrivano invece gli ori di Mariavittoria Binaghi della Comense Scherma nella categoria Giovani e quello di Kinzi Wall Younis della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio nella categoria Cadette.