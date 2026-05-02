Final Four di Champions, la Briantea84 chiude al quarto posto

Quarto posto finale nella Coppa Campioni di basket in carrozzina: la Ceam Briantea84 Cantù ha la Final Four di Champions Cup Iwbf (International Wheelchair Basketball Federation) di Madrid perdendo la finale per il terzo e quarto posto.
In ogni caso per i brianzoli una prestazione importante controil Bsr Amiab Albacete. nonostante la sconfitta per 68 a 58. Serviva una reazione dopo la deludente prova di venerdì in semifinale con i Thuringia Bulls ed è comunque arrivata, a 8 anni dall’ultima apparizione nella fase finale della massima competizione internazionale per club.