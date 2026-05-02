Gare Juniores a Cantù, successi di Balliana e D’Apollonio

Juniores in gara a Cantù il 1° maggio, nelle due gare, maschile e femminile, organizzate dal Cc Canturino 1902.

La 46esima Coppa Città di Cantù maschile – che assegnava i titoli provinciali di categoria per Como e Milano – ha visto la vittoria di Enrico Balliana (Team Ecotek Zero24). Maglia provinciale di Como per Alessio Cattaneo (CC Canturino 1902) e di Milano per Gabriel Gashi (Bustese Olonia).

Nella gara femminile fuga a otto fino traguardo, risolta al fotofinish da Rebecca D’Apollonio (UC Conscio Pedale del Sile), che ha battuto Linda Rapporti (Breganze Millenium) e Giorgia Massari (Petrucci Gauss Cycling Team).