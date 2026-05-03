Fiamme in una palazzina di Bellinzona, dieci persone evacuate

Incendio poco dopo le 8 a Bellinzona in una palazzina in via Francesco Borromini. In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha avuto origine nella cucina di un appartamento al pian terreno. A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione temporanea di una decina di persone presenti nello stabile.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, nonché i pompieri di Bellinzona che hanno spento le fiamme, rimaste circoscritte al locale. Un’inquilina ha lamentato sintomi di lieve intossicazione.