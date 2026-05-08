Fabregas: “A Verona dobbiamo avere fame di gol e voglia di vincere”

La volata finale di campionato entra nel vivo e il Como, lanciatissimo nella corsa verso un posto in Europa, si prepara a un altro test cruciale. Attualmente sesta in classifica con 62 punti, alla squadra biancoblù mancano ormai solo due punti per la certezza matematica di uno storico traguardo europeo. Domenica, con fischio d’inizio alle 12:30, la formazione di Cesc Fàbregas cercherà di chiudere definitivamente i conti nella delicata trasferta contro l’Hellas Verona.Una sfida insidiosa contro una formazione che, tra le mura amiche, ha dimostrato di saper vendere cara la pelle, specialmente dopo le recenti prestazioni solide contro le big. Alla vigilia, il tecnico ha voluto tenere alta la guardia sull’avversario.

Per la trasferta del Bentegodi, Fàbregas potrà contare anche su Máximo Perrone. Il centrocampista, nonostante la rottura del setto nasale rimediata contro il Napoli, è pronto a scendere in campo protetto da una mascherina.

“Il gruppo sta crescendo molto – ha spiegato l’allenatore del Como – dentro e fuori dal campo. C’è un bel rapporto tra i ragazzi, un ambiente positivo e questo per me è molto importante: quanto più forti siamo nello spogliatoio, tanto meglio possiamo fare sul terreno di gioco. Siamo esigenti ogni giorno, in allenamento e in partita, ma, allo stesso tempo, il percorso di crescita passa anche dalla serenità, dalla fiducia e dalla capacità di continuare a migliorare insieme”.Sulla partita di Verona Fabregas ha spiegato: “Segnare contro una squadra che si difende bassa è una delle cose più difficili nel calcio. Dobbiamo essere molto concentrati, tutti devono essere al massimo del proprio livello individuale e dobbiamo avere fame: fame di fare gol, di vincere e di fare una buona prestazione. Se qualcuno pensa che quella di domenica sarà una partita facile, siamo sulla strada sbagliata.