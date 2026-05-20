Il 24 e 25 maggio dieci comuni comaschi al voto. A Turate è sfida tra quattro candidati

Si avvicina il momento del voto per 32.257 comaschi. Domenica 24 e lunedì 25 maggio dieci comuni della provincia sono chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare i consigli comunali. Si tratta di paesi sotto i 15mila abitanti, dunque si tratterà di un unico turno perché non è previsto il ballottaggio. L’amministrazione che conta il maggior numero di elettori, 8.124, è Turate, comune di 9.945 abitanti della Bassa Comasca, guidato attualmente dal sindaco Alberto Oleari, già al secondo mandato.

Sono quattro i candidati che si sfideranno a Turate per prendere il posto di Oleari a Palazzo Pollini. Si tratta di volti già noti alla politica turatese e non solo. In primis, Leonardo Carioni, già sindaco di Turate e presidente della provincia di Como, che si presenta con la lista “Insieme per Turate”. A undici anni dalla fine del suo mandato, l’ex sindaco Cristiano Banfi scende nuovamente in campo alla guida del gruppo civico «Io amo Turate». Parteciperanno alla sfida anche l’attuale vicesindaco Roberta Clerici con la proposta civica «Tu come Turate» e il consigliere comunale uscente di «Democratici per Turate», Leonardo Calzeroni, che si metterà alla guida dello stesso gruppo civico.

Per numero di elettori, a Turate segue Guanzate con 5.123 aventi diritto. I comuni più piccoli sono Plesio con 939 elettori e Cerano d’Intelvi con 486. Al voto anche i cittadini di Casnate con Bernate, Campione d’Italia, Domaso, Valsolda, Lipomo e Montorfano.

I seggi saranno aperti domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Complessivamente in Lombardia sono 93 i municipi che rinnoveranno consigli ed eleggeranno i nuovi sindaci. Tra questi due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova.