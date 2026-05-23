Traffico, alto tasso di traffico in tutta la Lombardia

Un weekend ad alto tasso di traffico in tutta la Lombardia. Le giornate di sole hanno favorito gli spostamenti, con flussi molto alti rilevati sulle principali arterie del territorio e nelle città, Como compresa.

In Svizzera, verso l’Italia, sono state rilevate code da record alla galleria del San Gottardo, con attese di oltre tre ore.

Domenica, poi, l’attenzione sarà sul traffico di rientro, quindi sul Lago di Como, nella zona del Garda ed in discesa dalla Valtellina, oltre che sulle autostrade che confluiscono verso a Milano.

Proprio a Milano, peraltro, arriverà la 15esima tappa del Giro d’Italia, che si chiuderà con un circuito cittadino. Chi deve recarsi nel capoluogo tenga dunque conto delle limitazioni per la viabilità e per gli spostamenti con bus e tram.

Milano, rubano trolley e borsa a un turista: arrestati dalla Polizia di Stato. In via Torino, gli agenti del Commissariato Centro hanno seguito due uomini che si scambiavano continui gesti d’intesa. Li hanno pedinati fino a un bar in via Falcone: mentre il più grande faceva da palo, il complice ha sottratto con destrezza i bagagli a un turista olandese. I poliziotti li hanno seguiti e bloccati sulla banchina della metro Missori. In manette due cittadini algerini di 27 e 36 anni per furto pluriaggravato in concorso. La refurtiva (pc, tablet e documenti) è stata interamente recuperata e restituita.

Un weekend tragico nel Lecchese. Nel pomeriggio in centro città, in corso Emanuele Filiberto, una persona è morta nello scontro fra un’auto e una moto. Nella notte ad Olginate a perdere la vita è stato un giovane di Brivio, dopo un incidente fra due auto. A Esino Lario, infine, è stato trovato morto in una zona impervia un 63enne escursionista che è stato a lungo cercato dal soccorso alpino con droni e unità cinofile.