Fair play e solidarietà, chiuso il Memorial Franco Chignoli

Il Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona ha vinto la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, che si è chiusa oggi al centro sportivo Eracle di Casnate con Bernate. Il torneo internazionale è nato in memoria di Franco Chignoli e promosso con passione dal figlio Olivier Chignoli, fondatore di DiCOmo Srl e presidente del Milan Club Cernobbio.

In tre giornate all’insegna del divertimento, del fair play e della solidarietà, venti squadre professionistiche – 10 europee, 2 sudamericane e 8 italiane – si sono sfidate in due gironi – più di 160 partite disputate per un totale di 240 ragazzi in campo -, dando vita a un evento che ha saputo unire internazionalità, valori sportivi e senso di comunità.

La manifestazione, coordinata dall’Eracle Sport FC sotto la direzione tecnica del campione del mondo Gianluca Zambrotta e del fondatore Olivier Chignoli è diventata ormai un riferimento tra i tornei giovanili internazionali, distinguendosi per la qualità sportiva e la missione benefica. Il Memorial si è confermato molto più che un evento sportivo: è stato un momento di unità, passione e sostegno, capace di mobilitare centinaia di famiglie, volontari e supporter, tutti uniti per una causa benefica. L’edizione 2026 ha sostenuto le cosiddette “Sette Sorelle”, sette associazioni impegnate in ambito sanitario, sociale e umanitario. Azzurrini Academy di Gianluca Zambrotta, Real Eyes Sport di Daniele Cassioli, Cooperativa Agorà97, Fondazione Maria Letizia Verga, Fondazione Italia Diabete, Fondazione Francesca Rava, Amore Infinito By Diego di Lia Paiva.

Il pubblico delle grandi occasioni, amici, sponsor e partner hanno contribuito a raggiungere un traguardo ambizioso, superando già l’eccellente obiettivo della passata stagione. In totale 23.890 euro raccolti contro i 22.750 euro dell’anno scorso.