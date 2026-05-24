Festa in Svizzera domani, contromisure per il temuto caos sulle strade di Como

Festa in Svizzera domani per la Pentecoste e inevitabile previsione di traffico e code sulle strade a Como, dall’autostrada al centro del capoluogo lariano. Sull’A9, nella giornata di martedì saranno adottati i provvedimenti straordinari per agevolare la viabilità e per ridurre i disagi legati ai mezzi pesanti in attesa dopo la giornata di chiusura della dogana. Nella stessa giornata di martedì, la tappa ticinese del Giro d’Italia renderà ulteriormente più complessa la situazione della viabilità.

“In occasione della festività della Pentecoste, che si celebra in Svizzera lunedì 25 maggio – si legge in una nota diffusa da Autostrade – per agevolare i flussi di traffico in uscita dall’Italia saranno adottati provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli e sarà previsto, da parte della direzione di tronco di Milano e del compartimento di polizia stradale, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica”.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiusa la dogana commerciale di Ponte Chiasso, per l’intera giornata di domani. In vista della riapertura alle ore 5 di martedì 26 maggio, per evitare incolonnamenti tra lo svincolo di Como centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, è stato definito, in accordo con il compartimento polizia stradale e con il supporto degli enti territoriali della polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata.

Nel dettaglio, dalle 4 di martedì 26 sarà chiuso Lomazzo Nord in entrata verso Chiasso e Fino Mornasco, in entrata e in uscita. Il provvedimento permetterà inoltre di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate.

Un ulteriore elemento di complessità per il traffico nella giornata di martedì sarà legato a Giro d’Italia. “Si fa presente – avverte Autostrade – che nella giornata di martedì 26, è atteso un aumento dei tempi di attraversamento del confine italo-svizzero da parte dei veicoli pesanti, in considerazione del passaggio, nel territorio del Canton Ticino Svizzero, della sedicesima tappa del Giro d’Italia Bellinzona-Carì, il cui percorso si snoda parallelamente all’Autostrada A2 in territorio elvetico”. alia Bellinzona-Carì, il cui percorso si snoda parallelamente all’Autostrada A2 in territorio elvetico”.