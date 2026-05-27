Alvaro Morata: “A Como uno dei viaggi più belli della mia carriera”

Tra i messaggi dei giocatori del Como pubblicati sui social c’è anche quello di Alvaro Morata. Per il capitano della Spagna campione d’Europa sul Lario non è stata una stagione semplice, come ha egli stesso ammesso. Ma alla fine vuole guardare a quanto di positivo c’è stato.

“Finisce un’altra stagione – ha scritto l’attaccante – Ho cercato sempre di dare il massimo, anche nelle difficoltà, ma nella vita ci sono momenti complicati. Vivere questa esperienza quest’anno è stato uno dei viaggi più belli della mia carriera.

Grazie a questi ragazzi, al mister, allo staff e a tutte le persone che lavorano ogni giorno con noi. E grazie anche a tutti i tifosi che ci sono stati sempre vicini.

Ho cercato di dare tutto: in ogni allenamento, in ogni partita. E di aiutare in tutto ciò che era nelle mie possibilità. Grazie a tutti i tifosi per ogni trasferta e per l’atmosfera incredibile nelle partite in casa. Forza Como”