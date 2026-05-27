Diego Carlos saluta il Como: “Abbiamo fatto la storia, non lo dimenticherò mai”

Diego Carlos saluta il Como. Sulla sua pagina Instagram, l’accorato messaggio del difensore biancoblù, che era sul Lario in prestito dal,la squadra turca del Fenerbahce.

Oggi concludo uno dei capitoli più speciali della mia vita con il cuore pieno di gratitudine – ha scritto il brasiliano – Prima di tutto, ringrazio Dio per ogni momento vissuto e per avermi permesso di realizzare tutto questo. Al club, grazie per l’opportunità, la fiducia e per aver creduto in me fin dal primo giorno. Indossare questa maglia è stato un onore e non sono mai mancati impegno, dedizione e amore per tutto ciò che abbiamo costruito insieme.

Grazie anche ai miei compagni, allo staff tecnico e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Porto con me amicizie, insegnamenti e ricordi che resteranno per sempre.

Abbiamo fatto la storia insieme con la qualificazione alla Champions League, qualcosa che non dimenticherò mai.

E alla città, grazie per aver accolto così bene me e la mia famiglia fin dal primo momento.