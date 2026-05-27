Le “Rane rosa” della Como Nuoto domenica in acqua per la promozione in serie A

Como Nuoto femminile in acqua per la promozione in serie A. Domenica nella piscina di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, si gioca la gara di ritorno della finale playoff. Le “Rane rosa” hanno avuto il merito di vincere la prima sfida in trasferta ad Ancona, con il punteggio di 10-9. Un nuovo successo regalerebbe alle lariane il pass per la categoria superiore.

Contro le marchigiane non sarà comunque una sfida semplice. Già la prima partita è stata all’insegna dell’equilibrio, con le comasche che hanno avuto il merito di gestire al meglio la parte finale, la più delicata del match.



Per chi volesse seguire il match e affrontare la trasferta per gara 2 a Romano di Lombardia, l’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio alle 14.30.