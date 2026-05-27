Dopo la risoluzione consensuale del contratto con Cantù, coach Nicola Brienza ricomincia da Brindisi, formazione di serie A2. Il club pugliese ha ufficializzato l’arrivo del tecnico che un anno fa guidò la squadra brianzola al ritorno in A.

Nato a Cantù il 25 gennaio 1980, Brienza ha allenato tutte le categorie giovanili del club brianzolo dal 1999 al 2009 e, a partire dalla stagione 2004-2005, è entrato a far parte dello staff tecnico della prima squadra. Ha lavorato al fianco di Stefano Sacripanti, Luca Dalmonte e Andrea Trinchieri. Il debutto da head coach in serie A nel 2016, a seguito dell’esonero di Fabio Corbani, nominato ad interim per due partite di campionato, per poi tornare a vestire i gradi di assistente a seguito dell’ingaggio di coach Sergej Bazarevich.

Nella stagione successiva il trasferimento in Svizzera, per ricoprire il ruolo di head coach dei Lugano Tigers, con cui ha raggiunto la semifinale playoff per il titolo nazionale prima di rientrare in Italia come viceallenatore a Capo d’Orlando. Al suo primo ritorno a Cantù, ha ereditato a gennaio del 2019 la panchina del dimissionario coach Evgeniy Pashutin e, sotto la sua guida da capoallenatore, ha disputato un girone di ritorno da protagonista in A con nove vittorie su tredici incontri.

Poi le esperienze con Trento, e Pistoia fino alla nuova chiamata di Cantù, nel maggio del 2024, con l’obiettivo raggiunto di riportare la società in serie A dopo tre anni di Legadue.