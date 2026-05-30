Ponte Chiasso, festa di primavera alla De Calboli. Felicità e malinconia per la chiusura del plesso

Oggi a Ponte Chiasso una festa di quartiere che sa un po’ di addio. Dalle 10.30 la scuola di via Brogeda ha aperto le porte a tutti tra letture ad alta voce, partite a scacchi e giochi in palestra, e un laboratorio creativo per i più piccoli. Il quartiere di Como a due passi dalla Svizzera celebra così l’arrivo della primavera (o forse sarebbe meglio dire l’estate) proprio nella scuola che si è unito alla ormai lunga lista di istituti scolastici che si avvia orami verso un destino di chiusura per volontà del sindaco Rapinese.

Tuttavia, l’entusiamo dei cittadini oggi è stato tanto, Alla sua prima e probabilmente ultima edizione, “Ponte Chiasso Sboccia”, ha avuto se non altro la capacità di regalare un sabato di aggregazione comunitaria ai bambini e alle famiglie della scuola primaria De Calboli, in un momento piuttosto delicato per la comunità che si è vista sfilare da sotto il naso un presidio importante, una scuola modello e punto di riferimento.