Caldo, Cold Spot attivo da domani alla Casa di Comunità Napoleona

Da domani nella Casa di Comunità Napoleona a Como sarà attivo un Cold Spot, ossia un punto di assistenza dedicato agli effetti del caldo. I locali messi a disposizione per questo nuovo servizio, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, si trovano al terzo piano del Monoblocco e saranno indicati da apposita cartellonistica. Chi dovrà accedere potrà entrare dall’ingresso carraio di via Colonna e parcheggiare nelle aree di sosta.
L’attivazione del Cold Spot rientra nel pacchetto di iniziative chiesto dalla direzione generale Welfare e annunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale Guido Bertolaso per far fronte alle ondate di calore che si stanno registrando e prevenire il sovraffollamento dei Pronto soccorso. Il piano prevede il rafforzamento della rete sanitaria territoriale, un monitoraggio costante delle strutture di emergenza e interventi mirati a tutela delle persone più fragili, anche attraverso ricoveri di sollievo nelle Rsa.
I Cold Spot offriranno ambienti climatizzati, personale sanitario e di accoglienza dedicato e una prima valutazione clinica per i pazienti con sintomi legati alle elevate temperature, contribuendo a intercettare i casi meno complessi e a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso. In particolare, il servizio sarà dedicato alle persone anziane e fragili che presentano sintomi correlati al caldo, ma non necessitano di un accesso immediato al Pronto Soccorso.
L’accesso potrà avvenire direttamente, senza appuntamento, su indicazione del proprio medico di base o da parte della Continuità Assistenziale.
Il servizio sarà gestito da un’équipe multiprofessionale composta da medico e infermiere, in grado di effettuare una valutazione clinica e assistenziale e di eseguire gli accertamenti di primo livello previsti. L’équipe sanitaria sarà affiancata da personale di accoglienza e supporto.
Il Cold Spot manterrà un collegamento organizzativo e clinico costante con il Pronto Soccorso per consentire il tempestivo trasferimento dei pazienti se le condizioni lo rendessero necessario.
Caldo, Cold Spot attivo da domani alla Casa di Comunità Napoleona
Da domani nella Casa di Comunità Napoleona a Como sarà attivo un Cold Spot, ossia un punto di assistenza dedicato agli effetti del caldo. I locali messi a disposizione per questo nuovo servizio, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, si trovano al terzo piano del Monoblocco e saranno indicati da apposita cartellonistica. Chi dovrà accedere potrà entrare dall’ingresso carraio di via Colonna e parcheggiare nelle aree di sosta.