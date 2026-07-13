Caldo, Cold Spot attivo da domani alla Casa di Comunità Napoleona

Da domani nella Casa di Comunità Napoleona a Como sarà attivo un Cold Spot, ossia un punto di assistenza dedicato agli effetti del caldo. I locali messi a disposizione per questo nuovo servizio, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, si trovano al terzo piano del Monoblocco e saranno indicati da apposita cartellonistica. Chi dovrà accedere potrà entrare dall’ingresso carraio di via Colonna e parcheggiare nelle aree di sosta.

L’attivazione del Cold Spot rientra nel pacchetto di iniziative chiesto dalla direzione generale Welfare e annunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale Guido Bertolaso per far fronte alle ondate di calore che si stanno registrando e prevenire il sovraffollamento dei Pronto soccorso. Il piano prevede il rafforzamento della rete sanitaria territoriale, un monitoraggio costante delle strutture di emergenza e interventi mirati a tutela delle persone più fragili, anche attraverso ricoveri di sollievo nelle Rsa.

I Cold Spot offriranno ambienti climatizzati, personale sanitario e di accoglienza dedicato e una prima valutazione clinica per i pazienti con sintomi legati alle elevate temperature, contribuendo a intercettare i casi meno complessi e a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso. In particolare, il servizio sarà dedicato alle persone anziane e fragili che presentano sintomi correlati al caldo, ma non necessitano di un accesso immediato al Pronto Soccorso.

L’accesso potrà avvenire direttamente, senza appuntamento, su indicazione del proprio medico di base o da parte della Continuità Assistenziale.

Il servizio sarà gestito da un’équipe multiprofessionale composta da medico e infermiere, in grado di effettuare una valutazione clinica e assistenziale e di eseguire gli accertamenti di primo livello previsti. L’équipe sanitaria sarà affiancata da personale di accoglienza e supporto.

Il Cold Spot manterrà un collegamento organizzativo e clinico costante con il Pronto Soccorso per consentire il tempestivo trasferimento dei pazienti se le condizioni lo rendessero necessario.