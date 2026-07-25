Nasce Nautica Lago di Como: 19 imprese del Lario fanno squadra per la sicurezza e la qualità dei servizi

Sono 19 le imprese del noleggio barche del Lario che hanno scelto di fare squadra. A Como nasce Nautica Lago di Como, società consortile senza fini di lucro costituita la scorsa primavera e presentata soltanto ora. L’obiettivo è coordinare il lavoro delle aziende che affittano imbarcazioni e trasportano passeggeri, un comparto cresciuto molto sulla spinta del turismo internazionale.

Il consorzio punta a diventare l’interlocutore stabile della categoria davanti ai comuni, alle forze dell’ordine e agli enti che vigilano sulla sicurezza della navigazione. Tra i primi impegni c’è la stesura di un regolamento interno che i soci dovranno rispettare per restare nel gruppo. Previste anche attività di formazione e proposte alle amministrazioni su moli di attracco e posti barca.

L’iniziativa arriva dunque nel pieno di una stagione segnata dai controlli nel primo bacino, dove ogni estate polizia e autorità di navigazione intensificano le verifiche sulle barche a noleggio. Proprio i natanti affittati ai turisti, spesso poco pratici delle regole del lago, sono finiti più volte al centro delle polemiche. “Attraverso la collaborazione tra imprese e il dialogo con le istituzioni vogliamo contribuire a elevare gli standard dell’ospitalità, della sicurezza e della qualità dei servizi” fanno sapere dal consorzio, guidato dal presidente Matteo Planta.