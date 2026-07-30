Giardini a Lago, addio ai giochi storici: bando di gara da mezzo milione per il nuovo spazio

Giardini a Lago di Como, il progetto prende forma, anche se con ritardo. Dopo l’ok alla variante, il cantiere – di fatto – è stato sbloccato, ma non sarà pronto prima dell’autunno. Spazio ora ai giochi per i più piccoli. Quelli storici, già rimossi durante i lavori di riqualificazione perché non in linea con le attuali norme di sicurezza, non saranno più installati. Al loro posto è prevista la posa di un playground, con un investimento da mezzo milione. Si tratta di uno spazio più moderno e accessibile con giochi per bambini. È quanto messo nero su bianco nelle carte di Palazzo Cernezzi, che – con una determina – ha avviato la procedura di gara per la fornitura e la posa di un playground ai Giardini a Lago. E, come detto, l’importo stimato dell’appalto è pari a 500mila euro.

Giardini a Lago, bando di gara per il nuovo spazio giochi

A inizio luglio il Comune di Como ha definito il progetto del futuro spazio giochi, che sarà realizzato vicino alla battery. Previsto un investimento complessivo di 640mila euro. L’appalto sarà affidato a un’azienda specializzata e la migliore offerta verrà individuata in base alla proposta economicamente più vantaggiosa. Ma i tempi non saranno brevi. Tempi dilati prima dalla gara pubblica e poi per l’esecuzione dei lavori. Così spiegava l’assessore al Verde, parchi e giardini, Chiara Bodero Maccabeo. “Andremo a realizzare un’area giochi spettacolare per ridare decoro a una zona che era abbandonata da anni”, aveva detto l’assessore comunale. “I Giardini a Lago saranno riaperti quando il cantiere sarà concluso – ha aggiunto – Lo spazio giochi sarà terminato in un momento successivo”.

Con la prima determina, quella di inizio mese, l’amministrazione comunale aveva già definito gli obiettivi del progetto. Richiesto un playground “che si sviluppi in un unicum, di grande effetto visivo e scenografico, che restituisca uno spazio di gioco sicuro, inclusivo e accessibile“. Difficile ipotizzare quando terminerà il cantiere per la realizzazione del nuovo spazio giochi. L’iter è soltanto agli inizi. Intanto l’area dei Giardini resta in parte aperta e fruibile.