Alluvioni a Blevio, corsa contro il tempo per i progetti Pnrr. Il sindaco: “Burocrazia immane”

Blevio fa la conta dei danni causati dal maltempo, ma le opere di difesa idrogeologica realizzate negli ultimi mesi funzionano. Hanno funzionato anche martedì sera, quando un violento acquazzone si è abbattuto sul territorio. Lo ha confermato il geologo che ha effettuato il sopralluogo. Danni che comunque si sono verificati, ma sicuramente più contenuti rispetto ai mesi passati. Attraverso la procedura di somma urgenza, verranno stanziati altri 460mila euro per potenziare le briglie, a cui si aggiungono ulteriori 350mila euro per altri interventi. Prosegue intanto la corsa contro il tempo per la rendicontazione dei 12 milioni di euro di progetti Pnrr.

Maltempo a Blevio, si lavora alla rendicontazione dei progetti Pnrr. “Serve maggiore supporto tecnico in un comune così piccolo. Siamo bloccati”

“Le opere sono praticamente ultimate, ma tutto il personale del nostro Comune – spiega il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi – è impegnato con le procedure di rendicontazione”. Mentre per il prossimo triennio è previsto un piano da 14 milioni.

Intanto però la priorità per il piccolo comune affacciato sul lago resta ultimare le procedure legate ai progetti del Pnrr e alle opere di somma urgenza per mettere in sicurezza il paese. “Abbiamo dovuto usare tutti i soldi a disposizione per avere dei tecnici di supporto – spiega il sindaco Trabucchi – Serve snellire le procedure, l’immane burocrazia è ingestibile per un Comune così piccolo. Non c’è personale a sufficienza. È un problema strutturale. Siamo bloccati. Tra costi legati al dissesto idrogeologico, la manutenzione delle opere, gli interventi di somma urgenza e la rendicontazione entro fine mese, il nostro personale resta imbrigliato tra documenti e burocrazia. Il Comune non ha la capacità operativa, ci serve maggiore supporto tecnico: gli interventi e la documentazione da gestire sono tanti in rapporto alla dimensione del nostro personale – spiega – Le procedure devono essere velocizzate e la burocrazia alleggerita”.

È un grido d’allarme quello del sindaco di Blevio, che da tempo fa i conti con un territorio sempre più fragile e una burocrazia praticamente ingestibile, di certo sproporzionata rispetto al personale comunale a disposizione.