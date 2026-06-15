Diao, Paz e Baturina pronti per l’esordio ai Mondiali

Si avvicina l’esordio ai Mondiali di calcio in Nord America per le Nazionali con i tre giocatori del Como presenti all’evento iridato.

Il primo a scendere in campo sarà Assane Diao. Sorteggiato nel gruppo I con Francia, Iraq e Norvegia. Il Senegal giocherà la prima partita contro la Francia al MetLife Stadium di East Rutherford domani, 16 giugno (fischio d’inizio alle 21 italiane) per poi affrontare nello stesso stadio la Norvegia il 22 giugno. Assane Diao e compagni chiuderanno il girone il 26 giugno contro l’Iraq al Bmo Field di Toronto.

L’Argentina di Nico Paz, che fa parte del girone J con Algeria, Austria e Giordania aprirà il suo mondiale mercoledì 17 giugno alle 3 di notte contro l’Algeria all’Arrowhead Stadium di Kansas City. L’Albiceleste affronterà poi l’Austria all’AT&T Stadium di Arlington il 22 giugno prima di chiudere il girone nello stesso stadio contro la Giordania il 27 giugno.



Martin Baturina e la Croazia sono nel girone L con Inghilterra, Ghana e Panama, Martin Baturina e compagni apriranno il loro Mondiale contro l’Inghilterra il 17 giugno alle 22 all’AT&T Stadium di Arlington. I croati si sposteranno successivamente al Toronto Stadium di Toronto per affrontare Panama il 23 giugno, per poi chiudere il girone al Lincoln Financial Field di Philadelphia il 27 giugno contro il Ghana.