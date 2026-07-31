Ordigno inesploso a Locarno, il ritrovamento di un turista nelle acque del Lago Maggiore

Ordigno inesploso nelle acque del Lago Maggiore, a Locarno. Il ritrovamento di un turista. La segnalazione nel primo pomeriggio di ieri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Locarno che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona. Gli accertamenti eseguiti dagli artificieri hanno permesso di identificare il congegno come una granata a mano d’esercizio esplosiva 85 dell’Esercito svizzero. La bomba è stata successivamente trasferita in un luogo sicuro e sarà distrutta nei prossimi giorni.