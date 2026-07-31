Canyoning in Ticino: 52enne muore dopo una caduta da un’altezza di 10 metri

Una discesa di canyoning fatale per un turista 52enne belga. Il tragico incidente nel pomeriggio di ieri in Canton Ticino.

Una 52enne cittadina belga è stata vittima di una caduta mentre stava praticando canyoning nel Riale Censo insieme a un gruppo di persone. L’allarme è stato lanciato dagli altri escursionisti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione. Oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero e della Rega, che hanno trasportato la donna in elicottero a valle e hanno continuato le manovre di rianimazione. Ma, a causa delle gravi ferite, la 52enne è morta. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.