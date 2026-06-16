Provinciali 23 e 24, al via i lavori di risistemazione

Sono iniziate in questi giorni le attività preliminari all’avvio dei lavori di risistemazione della pavimentazione delle strade lungo le Provinciali 23 e 24, nei territori comunali di Guanzate, Appiano Gentile, Lurago Marinone e Limido Comasco.

Le operazioni attualmente in corso riguardano i prelievi di materiale e la realizzazione dei campi prova necessari alle analisi di laboratorio, indispensabili per definire nel dettaglio le modalità di esecuzione dell’intervento.

I lavori veri e propri sono programmati a partire dal mese di luglio e prevedono la rigenerazione della pavimentazione stradale per uno spessore finito di 29 centimetri, attraverso tecniche innovative che consentiranno di recuperare e valorizzare i materiali esistenti, migliorando al contempo le prestazioni della sede stradale e la sostenibilità ambientale dell’intervento.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 1,8 milioni di euro e rientra in un più ampio progetto di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, che comprende anche gli interventi recentemente eseguiti lungo le Strade Provinciali 41 e 42 nel Triangolo Lariano.