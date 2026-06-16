Basket in carrozzina, la Briantea84 conferma coach Cristian Matias Gomez

La Briantea84 Cantù ha comunicato il rinnovo di Cristian Matias Gomez nel ruolo di capo allenatore per la stagione sportiva 2026-2027. Il coach classe 1984 continuerà la sua esperienza in Brianza iniziata il 31 marzo 2025: sulla panchina canturina ha conquistato due scudetti di basket in carrozzina (2025 e 2026), una Supercoppa Italiana (2025) e il quarto posto in Champions Cup Iwbf (2026).

“Abbiamo vissuto una stagione piena in cui non sono mancate le difficoltà – ha commentato coach Gomez, argentino, classe 1984 – però le abbiamo affrontate sempre in gruppo, con unione, e si è notato poi nelle partite finali, con il livello che abbiamo messo in campo. Rientrare tra le quattro squadre migliori d’Europa è qualcosa di impressionante. Dal mio punto di vista di allenatore è stata un’esperienza spettacolare e ora per me inizia una nuova sfida sportiva che sicuramente sarà ancora più intensa. Sono pronto per affrontare tutto, con l’obiettivo che la squadra possa migliorare e sono molto contento di essere qui. Mai ho vissuto quello che sto sperimentando in Brantea84, nonostante i 20 anni di esperienza in Europa come giocatore e poi come allenatore: un palazzetto stratosferico e devo dire un grande grazie ai tifosi per come ci hanno sostenuto, stando sempre dalla nostra parte. Sono sicuro che anche nella prossima stagione non mancherà il supporto e noi daremo il 100% per tutti loro”.