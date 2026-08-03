Statale Regina, nuovi provvedimenti anti-caos: da domani le limitazioni per camper e roulotte

Scatta domani la nuova ordinanza che impone limitazioni a camper e auto con roulotte o rimorchi sulla statale Regina. Le nuove misure sono state formalizzate nei giorni scorsi in prefettura. L’incontro era stato convocato per effettuare un punto della situazione complessivo anche in vista del probabile aumento della circolazione dei mezzi pesanti con la ripresa a pieno regime del cantiere della variante a partire da settembre.

Quindi per ridurre ulteriormente la possibilità di incrocio tra mezzi ingombranti tra Colonno e Tremezzina da domani dalle 6.30 alle 21.00 camper e auto con rimorchio (carrello porta-barca o roulotte) viaggeranno solamente in direzione Menaggio, non potranno quindi scendere verso Como. Di fatto un senso unico obbligato.

Le nuove limitazioni avranno efficacia fino al 15 novembre e poi verranno riproposte dal 15 marzo fino al 15 novembre di ogni anno.

ANAS ha provveduto all’installazione e all’adeguamento della segnaletica verticale e il prefetto ha già disposto una mirata intensificazione dei controlli che probabilmente, almeno nei primi giorni, avranno più uno scopo preventivo e informativo che repressivo.