Hangar 2026, la 78^ Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como

Oltre 180 persone hanno partecipato alla 78^ Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como, Hangar 2026 | Don’t forget to WONDER, dedicata alla capacità di meravigliarsi e di lasciarsi stupire. L’evento è stato organizzato in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio.

Nello spazio dell’Aero Club Como, sono state condivise visioni, esperienze e stimoli sull’importanza di coltivare la meraviglia come motore del cambiamento.

Nella prima parte riservata ai soci sono state rinnovate le cariche per il biennio 2026-2028. Mauro Baietti è stato riconfermato alla guida dei giovani imprenditori comaschi.

Poi il programma è entrato nel vivo: l’evento pubblico è stato introdotto e moderato dal giornalista Alessandro Sallusti, che si è soffermato sul valore del meravigliarsi come esercizio di curiosità, spirito critico e continua ricerca di significato, elementi oggi indispensabili per chi fa impresa. A seguire, Mauro Baietti, ha aperto ufficialmente i lavori.

Nel consueto format di Hangar, un momento speciale con la terza puntata di Linkers – Coraggio generazionale, il podcast dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

Fabio Gabrielli, docente universitario presso LUM School of Management, ha quindi esplorato il tema del meravigliarsi attraverso la dimensione della bellezza: un invito a riscoprirla come forma di conoscenza, capace di generare nuove possibilità.