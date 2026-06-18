Lavori sul viadotto di Ponte Lambro. Cantiere fino a novembre, senso unico alternato

Lavori di manutenzione straordinaria a Ponte Lambro, sul viadotto lungo la strada provinciale 40 Arosio Canzo. Istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, provvedimento previsto fino al 7 agosto prossimo.

Il cantiere, che fa capo all’amministrazione provinciale, comporta un investimento di 1,2 milioni di euro e rientra nel programma di manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale provinciale. Consentirà di migliorare le condizioni strutturali del manufatto, adeguandolo agli standard di sicurezza attualmente richiesti.

I lavori comprendono il risanamento delle parti ammalorate del viadotto, la sostituzione dei giunti di dilatazione e dei sistemi di appoggio degli impalcati e interventi di rinforzo strutturale conseguenti alle verifiche statiche effettuate sull’opera e la sostituzione delle barriere di sicurezza, con l’installazione di nuovi sistemi di ritenuta conformi alle normative vigenti.

Fino al 7 agosto è previsto il senso unico alternato. Dal 7 agosto al 1° settembre sarà invece ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni di marcia, con carreggiata ridotta. Dal 1° settembre al 30 novembre sarà reintrodotto il senso unico alternato regolato da semaforo per consentire il completamento delle opere previste.

“La manutenzione delle infrastrutture viarie rappresenta una delle priorità dell’azione della Provincia – sottolinea il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Interventi come quello in corso sul viadotto di Ponte Lambro consentono di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza per cittadini e imprese, preservando al contempo un patrimonio infrastrutturale fondamentale per la mobilità del territorio”.