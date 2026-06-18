Lavoro, a Veniano l’ultimo Job Day del semestre. Circa 200 persone coinvolte

Circa 200 persone hanno preso parte al Job Day di Veniano, paese dell’Olgiatese, l’ultimo dei tre appuntamenti del semestre promossi dal Settore Lavoro della Provincia di Como attraverso il Centro per l’Impiego di Appiano Gentile. La giornata si è svolta nei giorni scorsi al Centro Polifunzionale del parco comunale, con il patrocinio del Comune. Un’occasione, dunque, per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, in una mattinata interamente dedicata all’orientamento e alle opportunità occupazionali del territorio comasco.

Tante le realtà presenti, dalle aziende della zona alle agenzie per il lavoro, passando per i servizi sociali e la rete europea Eures, che si occupa proprio delle possibilità d’impiego oltreconfine. I partecipanti hanno potuto sostenere veri e propri colloqui di selezione con le imprese e seguire i laboratori di gruppo, dedicati per esempio a come si legge un annuncio di lavoro o a quali sono le professioni del settore edile. Spazio anche alle consulenze individuali per rivedere il curriculum e prepararsi al meglio al colloquio.

Soddisfatti gli organizzatori. Il presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, ha sottolineato come portare questi servizi direttamente nei paesi serva a costruire un legame concreto tra persone, imprese e istituzioni. Quello di Veniano, del resto, è il terzo Job Day nell’area di Appiano Gentile dopo le tappe di Olgiate Comasco e Lomazzo. Il calendario riprenderà a settembre, con nuovi appuntamenti pensati per l’inserimento lavorativo e il sostegno alle imprese del Comasco.