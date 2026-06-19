Nasconde hashish in un pacchetto di sigarette: denunciato un 19enne comasco

Un 19enne comasco è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre un altro comasco, di 21 anni, è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’intervento della polizia di Stato di Como ieri intorno alle 22, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio. I due giovani sono stati fermati mentre passeggiavano in via Leoni. Il 19enne, alla vista degli agenti, ha tentato di nascondere un pacchetto di sigarette, un gesto che ha alimentato i sospetti degli agenti, i quali hanno poi proceduto a un’ispezione più dettagliata. Nel pacchetto hanno trovato due pezzi di hashish da circa 15 grammi e nel borsello del ragazzo 100 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. I poliziotti hanno poi perquisito la casa del 19enne, dove sono stati sequestrati altri 8 grammi di sostanze stupefacenti. Anche il 21enne comasco aveva con sé dell’hashish e per questo, come detto, è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Portato in questura e sequestrati i 23 grammi di hashish, il 19enne è stato invece denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.