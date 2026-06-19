Il Pd Como torna in piazza. Sabato lo Speakers’ Corner tra i quartieri per parlare con i cittadini

Il Partito democratico di Como scende in strada domani, sabato, per portare la propria voce tra i cittadini. L’iniziativa si chiama “Speakers’ Corner – Giro Piazze” e si ispira a una tradizione inglese, l’angolo degli oratori di Hyde Park a Londra, dove chiunque può salire a parlare in pubblico e dire la propria. Una giornata di confronto in vista delle comunali del 2027, che dalla mattina alla sera tocca diversi quartieri della città, da piazza Duomo ad Albate, passando per Tavernola, Sagnino e Camerlata.

L’idea dei dem, dunque, è quella di sperimentare un modo diverso di stare sul territorio e di parlare con la gente. Niente gazebo né tavoli, ma soltanto una piccola cassa e un microfono per farsi sentire. “È una sperimentazione di una modalità diversa di stare nel territorio e di parlare con i cittadini” spiega il segretario cittadino Daniele Valsecchi, che annuncia la presenza della segreteria, dei segretari di circolo, dei consiglieri comunali, di iscritti e simpatizzanti. L’obiettivo, racconta, è mettersi in gioco in forma di incontro “leggera” per ascoltare idee e critiche.

Sul tavolo i temi che toccano da vicino la vita in città, dall’urbanizzazione alla casa, dall’overtourism al costo della vita, fino a sanità, scuola, sicurezza e viabilità. Il giro parte alle 9.30 da piazza Duomo e prosegue per tutta la mattina, poi riprende nel pomeriggio fino alle 18.30 con la chiusura ad Albate. Una camminata nei quartieri che, nelle intenzioni del Pd, vuole riavvicinare il partito a chi la città la vive ogni giorno.