Ordine degli Ingegneri della provincia di Como, Mauro Volontè torna presidente per il mandato 2026–2030

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Como ha eletto l’ingegnere Mauro Volontè come presidente per il mandato 2026–2030. Ingegnere energetico, esperto in gestione dell’energia, progettista e direttore lavori di impianti termotecnici civili e industriali, Volontè torna alla guida dell’Ordine dopo averlo già presieduto dal 2017 al 2022.

“Desidero che l’Ordine sia sempre più un punto di riferimento per il nostro territorio – commenta Volontè – Il nostro impegno sarà quello di collaborare con tutte le istituzioni e le associazioni, favorendo il dialogo con gli enti e costruendo sinergie concrete a beneficio della comunità. È il metodo che ho già adottato nel precedente mandato e che, insieme a tutto il Consiglio, intendo rafforzare”.

Tra le priorità del mandato figura anche il ruolo della Fondazione dell’Ordine, chiamata a promuovere iniziative di divulgazione della cultura ingegneristica rivolte non solo ai professionisti ma all’intera cittadinanza, per raccontare il contributo dell’ingegneria allo sviluppo sostenibile e alla vita quotidiana del territorio. “Attraverso la nostra Fondazione – prosegue il presidente dell’Ordine – vogliamo avvicinare la società alla cultura ingegneristica, con eventi e iniziative di divulgazione aperti a tutti”.