Circuito di Campione, la rievocazione: presentato l’evento in calendario dal 3 al 6 settembre

Un grande evento motoristico, un concorso d’eleganza per auto, moto e barche nel ricordo del mitico circuito cittadino, una piccola “Montecarlo”, che fu teatro di una mitica gara nel 1937 e nel 1946. Il tracciato di Campione d’Italia rivivrà dal 3 al 6 settembre con una rievocazione che prevede passaggi dinamici e una lunga serie di eventi collaterali che coinvolgeranno anche la vicina Lugano. Ci saranno mostre, incontri, momenti per i più piccoli, un annullo filatelico speciale e anche una sessione d’autografi con la guest star Arturo Merzario.

Alla manifestazione collabora anche l’Aci Como, che mette a disposizione un supporto logistico e i suoi ufficiali di gara.

L’evento è stato presentato ufficialmente a Villa Gallia dall’organizzatore, Ermanno De Angelis. Al suo fianco anche Enrico Gelpi, presidente di Aci Como.