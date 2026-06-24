Il palaghiaccio di Casate affidato ai privati. Bando da 3,5 milioni per 5 anni

Il Comune di Como affida ai privati la gestione del palaghiaccio di Casate. Pubblicato il bando per la concessione, che avrà una durata di cinque anni a partire dal mese di luglio del 2027, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro.

“L’affidamento in concessione a terzi – si legge nella determina di Palazzo Cernezzi – risulta economicamente e funzionalmente conveniente rispetto a una gestione da parte del Comune. L’obiettivo principale è garantire l’efficienza nell’utilizzo della struttura sportiva, la sicurezza degli utenti e il supporto allo sviluppo delle attività sportive”.

Il nuovo gestore dovrà sostituire la macchina rasaghiaccio, con un investimento previsto di circa 200mila euro già indicato tra gli obblighi nella concessione. Il bando prevede inoltre che per una quota minima del 50% delle ore di apertura, le tariffe orarie saranno stabilite dall’amministrazione che riscuoterà direttamente questi introiti, così come le entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzate nell’impianto.

Nel bando per affidare la concessione, il Comune indica le finalità del contratto. “Offrire un ambiente sicuro, pulito e funzionale per la pratica dell’attività sportiva; favorire l’accesso allo sport per tutte le fasce di età; ottimizzare l’uso dell’impianto; promuovere gli sport e le attività praticabili sul ghiaccio; sostenere l’inclusione sociale e relazionale attraverso la pratica delle attività sportive; assicurare il servizio in modo regolare e continuativo”.

La durata della concessione sarà di 5 anni dal primo luglio 2027. “Il valore presunto calcolato come totale dei corrispettivi che costituiscono il fatturato previsto dal concessionario per il servizio oggetto della concessione è di 2.880.436 al netto dell’Iva – è messo nero su bianco nel documento di Palazzo Cernezzi – valore complessivo da prendere a riferimento per l’individuazione della procedura di gara”.