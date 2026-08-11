Lunedì il raduno della Pallacanestro Cantù, squadra al lavoro nella palestra della nuova arena

Manca ormai pochissimo al via della nuova stagione per la Pallacanestro Cantù. La rosa a disposizione di coach Frank Vitucci è quasi completata: all’appello manca soltanto l’ala forte titolare, un “numero 4” straniero per il quale la società sta valutando il profilo ideale.
La vera forza del nuovo corso, però, guarda anche al futuro. A guidare la linea verde c’è Simone Ventura, guardia/ala classe 2009 già messa sotto contratto dopo un Mondiale Under 17 da protagonista con l’Italia, chiuso a 15 punti di media. Insieme a lui, diversi giovani di interesse nazionale si aggregheranno al gruppo per il raduno e la preparazione.
Un raduno che scatta ufficialmente il 17 agosto e che porta con sé un profondo valore simbolico: per la prima volta la squadra si ritroverà nel Pavilion della Cantù Arena, segnando il ritorno a casa del club nel proprio territorio comunale. Gli allenamenti e lo stesso ritrovo si svolgeranno a porte chiuse per via dei cantieri in corso nel corpo principale della struttura.
Il percorso di avvicinamento al campionato si preannuncia intenso: il 29 agosto, primo test a porte chiuse a Tortona. Dal 1° al 6 settembre: Mini-ritiro a Livigno per la Valtellina Summer League, con due grandi amichevoli: venerdì 4 settembre contro Trento a Livigno e domenica 6 contro Varese a Sondrio. Dal 9 al 12 la formazione brianzola sarà al Torneo Garda Ball Elite a Lonato, al via con la semifinale contro Verona.
Il 10 settembre è in programma la tradizionale e attesissima presentazione ufficiale della squadra in Piazza Garibaldi a Cantù.
Il 19 settembre la chiusura della preseason al PalaFrancescucci di Casnate con il classico Trofeo degli Angeli contro Reggio Emilia.
Poi si farà sul serio. L’esordio in LBA è fissato per domenica 27 settembre sul parquet della Reyer Venezia — un incrocio speciale proprio nella città del nuovo coach Frank Vitucci — mentre la prima sfida casalinga si giocherà il 4 ottobre a Desio contro Udine.
Le gare interne della prima parte di campionato sarà al Paladesio. Lo spostamento nella nuova arena di corso Europa potrebbe diventare concreto a marzo, il giorno 7, per il match contro la Maxima Roma, la nuova società che ha acquisito il titolo di Brescia.