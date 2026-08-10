Como, rientra in carcere con 14 ore di ritardo e ovuli di droga nello stomaco

Un uomo di 48 anni, residente a Milano, già tenuto nel carcere del Bassone di Como, è stato arrestato dopo essere rientrato con più di 14 ore di ritardo da un permesso premio e accusato di evasione, ma anche di possesso di sostanze stupefacenti. La polizia penitenziaria ha infatti scoperto che il detenuto, prima di presentarsi spontaneamente dai carabinieri sabato mattina in ritardo sull’orario previsto, aveva ingerito 12 involucri contenenti circa 145 grammi di sostanze cannabinoidi e 5 grammi di cocaina. La procura gli contesta una ulteriore violazione, cioè il tentativo di introdurre in carcere anche un telefono cellulare.