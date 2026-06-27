Como, prenotazioni sanitarie di nuovo attive da lunedì. Possibili code nei primi giorni

Da lunedì 29 giugno l’Asst Lariana, che gestisce gli ospedali e i poliambulatori della provincia di Como, torna a prenotare visite ed esami. Il servizio era rimasto sospeso per qualche giorno per consentire il passaggio al Cup unico regionale, il sistema che riunisce in un’unica agenda gli appuntamenti di tutte le strutture sanitarie lombarde. Il rientro alla normalità, però, sarà graduale. Nei giorni successivi all’avvio, infatti, l’azienda comasca segnala la possibilità di rallentamenti agli sportelli.

Per questo l’Asst ha diffuso alcune raccomandazioni, rivolte soprattutto a chi ha un appuntamento già fissato prima di lunedì. Dove possibile, conviene pagare il ticket online oppure tramite PagoPa, così da evitare le code. Chi ha già saldato l’importo, o ne è esentato, può presentarsi direttamente in ambulatorio per l’accettazione. In ogni caso l’azienda invita a recarsi agli sportelli con un po’ di anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento.

Dietro questi disagi c’è una riforma attesa da tempo, che la Regione porta avanti da anni e punta a completare entro la fine del 2026. L’idea è quella di superare la frammentazione delle vecchie agende e accorpare in un solo sistema tutti gli appuntamenti, comprese le strutture private accreditate. In questo modo, secondo la Regione, dovrebbe diventare più rapido trovare un posto libero e dovrebbero accorciarsi le liste d’attesa, da tempo uno dei nodi più sentiti dai lombardi.