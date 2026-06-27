ExpoAID, successo per la seconda edizione dell’evento. Il bilancio del ministro Locatelli

6000 partecipanti, di cui 1800 persone con disabilità, 140 stand, 300 tra ragazzi ed educatori che hanno lavorato nelle cucine, 250 associazioni coinvolte, 150 persone presenti in occasione della mototerapia, 45 mercatini serali e 15 track food, 50 seminari per un totale di 155 ore. Sono i numeri della seconda edizione di ExpoAid, io Persona di valore. Si è chiuso il più grande evento istituzionale dedicato alla disabilità, per parlare di inclusione, accessibilità e di altri temi fondamentali, come lavoro, vita autonoma e progetto di vita, sport, nuove tecnologie, emergenze e malattie rare.

Un grande evento che ha coinvolto professionisti, famiglie, istituzioni, associazioni ed enti del terzo settore. Una nuova sfida, ma anche un’occasione per mostrare il valore di ogni persona. È stata un’occasione per confrontarsi, scambiare buone pratiche e costituire spazi di partecipazione dove istituzioni, associazioni, imprese e cittadini hanno potuto lavorare insieme per promuovere l’inclusione e il diritto di tutti a partecipare attivamente alla vita sociale. Tanti eventi in occasione di ExpoAid, un unico obiettivo: fare rete, per cambiare finalmente prospettiva attorno alla disabilità e vedere le potenzialità di ognuno, non più i limiti