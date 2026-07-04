XCantù – 90 anni insieme. Dal 6 luglio la campagna abbonamenti della Pallacanestro

Lunedì 6 luglio parte la campagna abbonamenti “XCantù – 90 Anni insieme” per la stagione 2026-27. La Pallacanestro Cantù celebra i primi novant’anni di storia e il 2027 segnerà anche l’apertura della nuova Arena e quindi, finalmente, il ritorno a casa della squadra.

Una volta terminati i lavori di realizzazione di Cantù Arena e ottenute le autorizzazioni, le partite casalinghe dell’Acqua S.Bernardo si disputeranno a Cantù. A ogni settore del PalaDesio ne corrisponderà uno nella nuova struttura e nel palazzetto ogni settore sarà a sua volta diviso in differenti sezioni. Ogni abbonato potrà esprimere la propria preferenza e la società precisa che “cercherà di soddisfare il più possibile le richieste degli abbonati”.

La prima fase della campagna scatterà lunedì. Dal 6 fino al 19 luglio gli abbonati della stagione appena conclusa avranno la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. Chi non dovesse riuscire a rinnovare il proprio abbonamento in sede o tramite Vivaticket nelle date indicate, potrà prenotare la propria tessera scrivendo una e-mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com, sempre entro il 19 luglio. Sarà necessario indicare i dati anagrafici richiesti: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e comune di residenza.

Da lunedì 20 luglio inizierà la seconda fase, con la vendita aperta a tutti i tifosi. Da lunedì 3 agosto al 18 settembre si passerà invece allo step conclusivo della campagna “XCantù”.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto online su vivaticket.com o presso la sede di Pallacanestro Cantù, in via Como, 216, a Cantù. La biglietteria della sede sarà aperta dal 6 al 10 luglio e dal 13 al 17 luglio per la Prelazione. Dal 20 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio per la Fase 1. Dal 7 all’11 settembre e dal 14 al 18 settembre per la Fase 2. La sede aprirà dalle 16 alle 19. Il servizio online, invece, sarà sempre disponibile a partire dalle 10 del primo giorno indicato per ogni fase.