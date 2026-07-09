Como, lavori in via Petrarca. Patelli: “I cittadini hanno diritto di sapere cosa accadrà agli alberi

Nuova polemica a Como dopo la potatura dei ciliegi di via XX Settembre, si torna a parlare di alberi e interventi sul verde urbano. In via Petrarca, in zona Borghi, sono comparsi nei giorni scorsi cartelli che annunciano una settimana di lavori sul verde. A sollevare il caso è Elisabetta Patelli, portavoce regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che segnala come né l’impresa incaricata né gli uffici comunali competenti abbiano fornito chiarimenti su cosa sia effettivamente previsto. Il dubbio riguarda soprattutto un’eventuale potatura, un intervento che “arriverebbe nel pieno della stagione vegetativa e in piena estate, proprio quando gli alberi offrono ombra e aiutano a contenere le temperature lungo la via”, spiega Patelli. Cittadini e comitati chiedono ora al Comune di rendere pubblico il programma degli interventi e di spiegare con chiarezza natura, tempi e garanzie per la tutela del patrimonio arboreo della zona.