Enrico Ruggeri e i Decibel al Castello di Carimate

Alla fine degli anni ’70, praticamente appena usciti dal liceo, furono catapultati in Brianza in quelli che erano considerati tra gli studi di registrazione più importanti d’Italia e d’Europa. Lì registrarono il primo album, Punk, del 1978, e poi, nel 1980, la mitica “Contessa” inserita nel disco “Vivo da re”.

Quasi cinquant’anni dopo i Decibel, con il leader Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio, sono tornati al Castello di Carimate, la dimora che ospitava gli Stone Castle, le leggendarie sale registrazione aperte dal 1977 al 1987 e che hanno ospitato i grandi della musica, non soltanto italiani, ma anche internazionali.

Ad accogliere i Decibel un folto pubblico di appassionati e ammiratori. Dopo gli autografi, le foto di rito e qualche momento di ricordo del passato, Ruggeri, Capeccia e Muzio hanno visitato il museo aperto allestito nelle vie di Carimate, con le targhe in ricordo degli artisti che hanno registrato i loro dischi al Castello.