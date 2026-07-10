Il nuovo sottopasso veicolare a Locate Varesino: taglio del nastro, eliminato il passaggio a livello

Si sono conclusi i lavori di costruzione, realizzati da FERROVIENORD grazie a un finanziamento regionale di 7,8 milioni di euro, del nuovo sottopasso veicolare e delle opere collegate nella stazione di Locate Varesino. L’apertura della nuova infrastruttura permette l’eliminazione del passaggio a livello di via Alle Valli sulla tratta ferroviaria Milano – Varese – Laveno. L’inaugurazione ieri sera, alla presenza dei vertici di FerrovieNord e Regione Lombardia, del sindaco Luca Castiglioni e della cittadinanza.

“Un’opera molto attesa che serve a sbloccare un traffico molto importante – ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – Crediamo sia importante migliorare la qualità del servizio anche su strada”.

Alessandro Fermi, Assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia

Da Lunghe traversie a giorno

Da Regione Lombardia a popolazione

Pier Antonio Rossetti, Presidente di FERROVIENORD

Da Sappiamo che a sicurezza

Fulvio Caradonna, Consigliere delegato di FNM

Da Un’opera a prima

Luca Castiglioni, sindaco di Locate Varesino

Da E’ un’opera a organizzazione

L’intervento comprende inoltre una nuova viabilità di collegamento tra il sottopasso, via Piave e via Marconi, una passerella ciclopedonale sul torrente Gradaluso, un nuovo parcheggio in sostituzione di quello lungo via Trento e Trieste e la riqualificazione dell’area di sosta antistante il cimitero di Locate Varesino.