Rinnovo delle concessioni agli ambulanti, il duro attacco di Confesercenti Como al Ministero

Rinnovo delle concessioni degli ambulanti, Confesercenti Como, con il direttore Angelo Basilico, attacca duramente le linee guida adottate dal Ministero del Made in Italy.

“Ben poco di quello che le Associazioni chiedevano è stato recepito. – spiega Basilico – Solo nell’aumentare il punteggio per chi già dispone di una concessione si è riusciti a raggiungere un risultato dignitoso. Con un buon 15% di posteggi vuoti anche nei mercati della provincia di Como, il problema è attuare i bandi per chi non è ancora assegnatario di posteggio, non rifare in altra maniera quello fatto 8 anni fa, cioè mettere a concorrenza i posteggi in mercati in larga parte incompleti che non soffrono quindi di un eccesso di domanda da regolare. Oltretutto, – continua Basilico – queste linee guida del Ministero dimenticano e non certificano che l’articolo 11 della legge 241/22 ha di fatto prorogato al 31 dicembre 2032 le concessioni che i Comuni dovevano rinnovare entro il 29 giugno 2024. Serve una riforma capace di sostenere l’attività di chi oggi garantisce servizi di prossimità nei territori, rafforzando presidi economici e sociali fondamentali per le comunità ed il nostro territorio. L’unica conclusione possibile è che il commercio su aree pubbliche è diventato l’agnello da sacrificare sull’altare della “concorrenza” dell’Europa. Il futuro delle fiere e dei mercati adesso è solo nelle nostre mani: – conclude – se vogliamo avere e dare un futuro a questo nobile mestiere, dobbiamo lottare uniti e nella stessa direzione. Confesercenti continuerà a combattere per questo obiettivo!”.