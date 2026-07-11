Como, al via i saldi estivi. Tra caldo e turisti, parte la stagione degli sconti

A Como i saldi estivi sono partiti nei giorni scorsi, in un mese di luglio segnato dal caldo intenso e da un forte passaggio di turisti nel centro cittadino. Il periodo di sconti riguarda soprattutto abbigliamento, calzature e accessori, con negozi che restano aperti tutti i giorni proprio per intercettare il flusso di visitatori dell’alta stagione sul lago. Le vendite procedono bene, anche se non manca chi segnala un calo del turismo rispetto agli anni scorsi.

Il calendario dei saldi proseguirà fino a settembre, quando l’arrivo delle nuove collezioni autunnali porta di norma a nuovi ribassi. Per il commercio del centro storico l’appuntamento si intreccia dunque con la stagione turistica, che nelle prossime settimane porterà ancora nuovi flussi di visitatori italiani e stranieri verso il lago e la città.