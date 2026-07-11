Villa Volta, verde abbandonato. Patelli: “Serve una corretta gestione del paesaggio”

Nuova polemica sul verde urbano nel comasco, questa volta a Camnago, dove torna sotto i riflettori lo stato dell’area verde davanti a Villa Volta, in via Campora. A sollevare il caso è Elisabetta Patelli, portavoce regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che segnala come uno dei due alberi che affiancavano il cancello della villa sia stato abbattuto perché malato e mai sostituito, mentre l’esemplare rimasto in piedi, un tiglio secolare di grandi dimensioni, si ritroverebbe oggi quasi soffocato dall’asfalto, con le automobili che parcheggiano spesso a pochi centimetri dal tronco. Una situazione definita da Patelli “incompatibile con una corretta gestione di un albero di tale valore paesaggistico, storico e ambientale”, a meno di un anno dalle celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Alessandro Volta, in programma nel 2027. Alleanza Verdi e Sinistra chiede ora al Comune un progetto di riqualificazione dell’area, con un nuovo albero al posto di quello abbattuto e più spazio di terra libera intorno al tiglio.