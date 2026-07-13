Como, rissa al Parco Sant’Elia. Poliziotto minacciato con una roncola, due arresti

Ancora violenza in centro a Como, ancora una rissa, questa volta al Parco Sant’Elia, a pochi metri da piazza Volta e via Garibaldi, luogo della rissa di sabato sera. Alle 21 circa di ieri è arrivata alla Sala Operativa della questura di Como la segnalazione di quanto stava accadendo tra sei soggetti, che tenevano in mano bottiglie di vetro rotte e spray al peperoncino. All’arrivo delle volanti, sono stati subito fermati quattro di loro, mentre gli altri due, un 21enne e un 24enne marocchini, alla vista degli agenti, hanno cercato di scappare dando il via a un pericoloso inseguimento a piedi. Uno dei due poliziotti coinvolti, intimando più volte l’alt al 21enne e avvicinandosi sempre di più al giovane, si è accorto che aveva tra le mani una roncola di 45 centimetri. Il 21ennne – secondo quanto ricostruito – ha cominciato a brandire l’arma contro l’agente, che ha estratto il Taser in dotazione, riuscendo così a disarmare ed immobilizzare il marocchino.

Portati in questura tutti e sei i soggetti coinvolti, quattro di loro – tre cittadini camerunensi ed un cittadino ivoriano – sono stati denunciati a piede libero per rissa; il 24enne marocchino, durante il trasporto e la permanenza negli uffici della questura, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento, sputando verso gli agenti, insultandoli, minacciandoli di morte e proferendo ingiurie contro il corpo della Polizia di Stato, nonché cercando di ferirsi colpendo il muro con la testa e sferrando calci contro gli operatori.

Il 24enne marocchino, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, rissa, oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Il 21enne marocchino, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’armi, nonché denunciato a piede libero per rissa. I due arrestati sono stati portati al Bassone.